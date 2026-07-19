Nel fine settimana, i Carabinieri hanno aumentato i controlli nel capoluogo e nei comuni della provincia, concentrandosi su monopattini e parcheggiatori abusivi. Sono state contestate diverse violazioni, tra cui l’uso del casco, l’assicurazione e il possesso del contrassegno identificativo. Le operazioni hanno portato a sanzioni e sequestri, con controlli mirati a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e la legalità nelle aree pubbliche.

Nel fine settimana intensificati i servizi nel capoluogo e nei comuni della provincia. Contestate diverse violazioni per casco, assicurazione e contrassegno identificativo. Controlli straordinari dei Carabinieri nel territorio di Benevento durante il fine settimana. I militari della Compagnia del capoluogo hanno rafforzato la presenza sulle strade e nelle aree maggiormente frequentate con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi, contrastare le attività abusive e garantire una fruizione più sicura degli spazi pubblici. Particolare attenzione è stata riservata all’utilizzo dei monopattini elettrici, mezzi ormai molto diffusi anche tra i più giovani e sempre più frequentemente impiegati per gli spostamenti nel centro urbano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Benevento, controlli dei Carabinieri: stretta su monopattini e parcheggiatori abusivi

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