Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 14 quota 1500 ad un passo

Notizia in breve

Nel 14esimo giorno della campagna abbonamenti 2026-27, sono state sottoscritte 45 nuove tessere, portando il totale a circa 1500 abbonati. La quota di iscrizioni si avvicina a questa cifra, con i supporter giallorossi che continuano a manifestare interesse. La campagna è in corso da due settimane e prosegue con un ritmo costante.