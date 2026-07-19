Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 14 quota 1500 ad un passo

Da anteprima24.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 14esimo giorno della campagna abbonamenti 2026-27, sono state sottoscritte 45 nuove tessere, portando il totale a circa 1500 abbonati. La quota di iscrizioni si avvicina a questa cifra, con i supporter giallorossi che continuano a manifestare interesse. La campagna è in corso da due settimane e prosegue con un ritmo costante.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 45 le tessere sottoscritte dai  supporter giallorossi nel 14esimo giorno dall’avvio della campagna abbonamenti. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “Il Benevento Calcio – si legge – comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti “TU” per la stagione sportiva 2026-2027. Alle 18:07 di oggi, 19 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono  1478?.  Per conoscere tutti i dettagli della campagna abbonamenti 202627. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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