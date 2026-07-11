Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 6 vicina quota 1000
Nel sesto giorno dall'inizio della campagna abbonamenti per la stagione 2026-27, sono state sottoscritte 64 tessere dai supporter giallorossi. In totale, il numero di abbonamenti venduti si avvicina a quota 1000. La campagna è in corso e il totale si aggiorna quotidianamente.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 64 le tessere sottoscritte dai supporter giallorossi nel sesto giorno dall’avvio della campagna abbonamenti. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “Il Benevento Calcio – si legge – comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti “TU” per la stagione sportiva 2026-2027. Alle 18:04 di oggi, 11 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono 829?. Per conoscere tutti i dettagli della campagna abbonamenti 202627. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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