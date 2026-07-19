Un cantante ha annunciato la nascita del suo terzo figlio, chiamato Edoardo Lupo, nato da una relazione con una donna di nome Giulia Honegger. Un presentatore televisivo ha fatto gli auguri al cantante, citando una sua canzone. La nascita del bambino è stata condivisa pubblicamente attraverso un messaggio di auguri. Il cantante aveva già avuto altri figli in passato.

“Bene necessario”: è citando una canzone di Fedez che Carlo Conti ha voluto fare gli auguri al cantante per la nascita del piccolo Edoardo Lupo. Il rapper è infatti diventato papà per la terza volta grazie a Giulia Honegger, la donna che ha conquistato il suo cuore dopo il doloroso addio a Chiara Ferragni. Il messaggio di Carlo Conti per Fedez per la nascita di Edoardo Lupo. Dopo ore di silenzio e la notizia della nascita che aveva iniziato a circolare, Fedez ha pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme al piccolo Edoardo Lupo e a Giulia Honegger. L’artista ha postato su Instagram un carosello di foto che raccontano l’arrivo del suo terzogenito. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - “Bene necessario”, Fedez papà di Edoardo Lupo: il messaggio di Carlo Conti

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Fedez papà per la terza volta: la foto del pancino che conferma tutto

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Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo LupoGiovedì 16 luglio, all’ospedale San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il terzo figlio del rapper e primo con la nuova compagna.

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