Giovedì 16 luglio, all’ospedale San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il terzo figlio del rapper e primo con la nuova compagna. La nascita è avvenuta senza ulteriori dettagli pubblicati. Fedez e la madre del bambino sono presenti in ospedale. La notizia è stata resa nota attraverso i canali social del rapper.

Fedez è diventato papà per la terza volta. Giovedì 16 luglio all'ospedale San Raffaele di Milano sarebbe nato Edoardo Lupo, terzo figlio del rapper e primo con la nuova compagna Giulia Honegger. Il condizionale è ancora d'obbligo perché non c'è ancora stato alcun post su Instagram o comunicazione ufficiale da parte di Federico Lucia. La notizia, infatti, è stata diffusa da gente.it che ha citato delle fonti verificate. La nascita del terzo figlio di Fedez dopo Leone e Vittoria sarebbe, quindi, avvenuta nel segno di quella riservatezza che fin dall'inizio ha accompagnato la relazione tra il rapper e Giulia Honegger. I più... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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FEDEZ PAPÀ PER LA TERZA VOLTA: è nato Edoardo Lupo in segreto!

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Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia HoneggerNel pomeriggio di giovedì 16 luglio, al San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il primo figlio tra Fedez e la sua compagna Giulia Honegger.

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È ARRIVATO EDOARDO LUPO. FEDEZ È DIVENTATO PAPÀ PER LA TERZA VOLTA. Il rapper accoglie il primo figlio con Giulia Honegger. Nessun annuncio ufficiale sui social, ma emergono tutti i dettagli #Fedez #fioccoazzurro #GiuliaHonegger x.com

Fedez papà per la terza volta: nato Edoardo Lupo, primo figlio con Giulia HoneggerClasse 2002, stilista e fondatrice del brand di moda Ayme, Giulia Honegger è entrata nella vita di Fedez nell’estate del 2025. La relazione è stata ufficializzata con un bacio in riva al mare in Sarde ... iodonna.it

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