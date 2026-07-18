Fedez papà tris le congratulazioni di Carlo Conti e il silenzio di Chiara Ferragni | Bene necessario

Carlo Conti ha inviato le sue congratulazioni a Fedez per la nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto con la compagna Giulia Honegger. La notizia è stata resa pubblica attraverso i social del conduttore, senza commenti pubblici da parte di Chiara Ferragni. La nascita del bambino rappresenta il primo figlio per il rapper con la nuova compagna.

Carlo Conti ha fatto le congratulazioni a Fedez per la sua terza paternità: il rapper è diventato padre di Edoardo Lupo, il primo figlio con la compagna Giulia Honegger. "Bene necessario", ha scritto il conduttore ricordando il brano di Sanremo (Male necessario). Nel frattempo, nessuna reazione pubblica da parte della ex moglie Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Fedez e Giulia Honegger cicogna in volo! La reazione di Chiara Ferragni

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