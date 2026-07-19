Belvedere Firenze | il debutto di Don Antonio e l' incontro con Elisa Del Mese

Il 19 luglio 2026 a Firenze si è svolto il debutto di Don Antonio al Belvedere, accompagnato dall'incontro con Elisa Del Mese. La serata ha visto una performance musicale che ha unito racconto e memoria, coinvolgendo anche una delle voci emergenti della narrativa italiana. L'evento ha inoltre presentato un dialogo tra arte moderna e contemporanea, creando un confronto tra diverse forme artistiche.

Firenze, 19 luglio 2026 – La musica che intreccia racconto e memoria, una delle voci emergenti della narrativa italiana e il dialogo tra arte moderna e contemporanea. Prosegue la programmazione estiva di Belvedere Firenze, lo spazio culturale del Forte Belvedere gestito da Fondazione MUS.E, con due nuovi appuntamenti delle rassegne Forte in Musica e L'attualità del bello, in programma mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, entrambi alle 20.30. Continua inoltre la possibilità di visitare la mostra No Heroes, dedicata a Marino Marini, secondo capitolo del progetto espositivo Drama: Four Acts..Mercoledì 22 luglio alle 20.30 la rassegna Forte in Musica ospita Don Antonio, al secolo Antonio Gramentieri, c he presenta dal vivo Dopo Tutto, il suo quinto album pubblicato lo scorso 10 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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