Sabato 4 luglio, nella parrocchia di San Ciro, si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo parroco, don Antonio Fucci, che ha preso il posto di don Gubitosa. La funzione si è svolta in un clima di partecipazione, con la presenza di numerosi fedeli e membri della comunità. Don Gubitosa ha salutato la parrocchia, mentre il nuovo parroco ha iniziato ufficialmente il suo incarico.

Tempo di lettura: 2 minuti Il passaggio di consegne tra passato e futuro si è consumato in un clima di grande partecipazione nella parrocchia di San Ciro, dove sabato 4 luglio si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo parroco, don Antonio Fucci. Alla celebrazione hanno preso parte numerosi sacerdoti della diocesi e tantissimi fedeli, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza la vicinanza alla comunità parrocchiale in un momento particolarmente significativo. L’occasione è stata anche quella per esprimere un sentito ringraziamento a don Luciano Gubitosa, che ha guidato la parrocchia per diciassette anni. Un lungo ministero pastorale caratterizzato da un costante impegno al servizio della comunità e iniziato raccogliendo la complessa eredità di don Michele Grella, figura storica e molto amata dai fedeli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Ciro saluta don Gubitosa e accoglie don Antonio Fucci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il valzer dei parroci. Scelto don Budelacci al posto di don Amati. Don Bosi va ad AlferoÈ stato annunciato il trasferimento di don Andrea Budelacci alla guida della parrocchia della Cattedrale, sostituendo don Amati.

25 aprile, l'elenco dei preti uccisi dai partigiani: da don Francesco Pellizzari e Don Francesco Venturelli a don Gildo VianIl 25 aprile ricorda anche le vittime tra i sacerdoti uccisi dai partigiani durante e dopo la Seconda guerra mondiale.