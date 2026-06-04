Francesca Michielin sceglie Trento | incontro con i fan e debutto del tour teatrale

Notizia in breve

Francesca Michielin tornerà a esibirsi dal vivo con due appuntamenti a Trento. La cantautrice sarà presente nel capoluogo per un incontro dedicato ai fan in centro città tra pochi giorni, seguito da un concerto in autunno. La cantante veneta ha scelto Trento come location per il suo debutto nel tour teatrale e per un evento di incontro con il pubblico.