Francesca Michielin sceglie Trento | incontro con i fan e debutto del tour teatrale
Francesca Michielin tornerà a esibirsi dal vivo con due appuntamenti a Trento. La cantautrice sarà presente nel capoluogo per un incontro dedicato ai fan in centro città tra pochi giorni, seguito da un concerto in autunno. La cantante veneta ha scelto Trento come location per il suo debutto nel tour teatrale e per un evento di incontro con il pubblico.
Trento si ritaglia un posto speciale nel ritorno sulle scene di Francesca Michielin. La cantautrice veneta sarà infatti protagonista di due appuntamenti nel capoluogo: il primo tra pochi giorni, con un incontro dedicato ai fan in centro città, il secondo in autunno, quando proprio da Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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