La vicesindaca di Rimini ha inviato un saluto al Dalai Lama, che si trovava nel Ladakh per il suo 91° compleanno. Il messaggio è stato trasmesso dalla città e arrivato fino alle montagne del Tibet. La cerimonia ha visto la partecipazione di migliaia di fedeli, che hanno celebrato il leader spirituale tibetano. Bellini ha rappresentato la città in un gesto di vicinanza durante l’evento.

Un saluto partito da Rimini e arrivato fino al tetto del mondo. Sulle montagne del Ladakh, dove migliaia di fedeli sono arrivati per celebrare il 91° compleanno di Sua Santità Tenzin Gyatso, il filo che lega il leader spirituale tibetano alla città si è riannodato attraverso la vicesindaca Chiara Bellini. In questi giorni Bellini si trova nell’Himalaya indiano per un progetto di ricerca dell’ Università Ca’ Foscari di Venezia, finanziato dal Rubin Museum di New York, e ha avuto l’opportunità di incontrare il Dalai Lama, ricevendone la benedizione e consegnandogli idealmente anche il saluto della comunità riminese. "È stato un giorno davvero speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bellini con il Dalai Lama: "A lui il saluto della città"

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