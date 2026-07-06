Il Dalai Lama ha festeggiato 91 anni a Leh, in Ladakh, India, partecipando a una cerimonia con molte persone e colori. La celebrazione si è svolta in una località di alta quota, con il leader spirituale presente all’evento.

Il Dalai Lama compie 91 anni. Il leader spirituale ha partecipato ai festeggiamenti in occasione di un evento ricco di colori a Leh, una città situata ad alta quota nel territorio dell’Unione del Ladakh, in India. A rendergli omaggio, anche i tibetani in esilio a Dharamshala, che hanno festeggiato il compleanno con uno spettacolo culturale. Salvini:" Contrastare Vannacci? Non ho tempo da perdere e nessuna paura" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Dalai Lama compie 91 anni: la festa delle comunità tibetane in India e Nepal

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