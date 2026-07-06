Il Dalai Lama ha festeggiato il suo 91° compleanno a Leh, in India, con una cerimonia di preghiera dedicata alla pace. Durante l'evento, ha sottolineato il desiderio di aiutare gli altri come elemento centrale della sua pratica spirituale. La celebrazione si è svolta in un ambiente di preghiera e riflessione, con partecipanti che hanno assistito alle cerimonie religiose. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui partecipanti o sull'organizzazione dell'evento.

L eh (India), 6 lug. (askanews) – . Il leader spirituale tibetano, in esilio, ha parlato del desiderio di aiutare gli altri come centro della sua pratica. Durante la cerimonia ha detto anche che, a giudicare dai suoi sogni, potrebbe vivere fino a circa 130 anni. «È il mio 91esimo compleanno – afferma il Dalai Lama -. Ora ho 91 anni, sono arrivato a questa età. Ripensando alla mia vita, il pensiero altruistico e il desiderio di aiutare gli altri sono sempre stati parte della mia pratica». Leggi anche › Dalai Lama in diretta sui social sul buddhismo e le Quattro Nobili Verità: come partecipare «A giudicare dai miei sogni – aggiunge – ci sono segnali che potrei vivere fino a circa 130 anni». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Dalai Lama ha celebrato il suo 91esimo compleanno a Leh, in India, con una cerimonia di preghiera per la pace

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