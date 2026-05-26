Belen Rodriguez prima del malore | gli attacchi di panico la conduzione saltata dell'Isola e l'incidente stradale

Prima del ricovero, Belen Rodriguez ha affrontato diversi problemi di salute, tra cui attacchi di panico e un incidente stradale. La conduttrice ha anche saltato alcune puntate dell’Isola dei Famosi a causa di questi episodi. Il ricovero è stato successivamente deciso dopo un periodo caratterizzato da difficoltà fisiche e psicologiche.

Il ricovero di Belén Rodriguez è arrivato dopo mesi delicati: prima il difficile intervento sul palco di Vanity Fair, poi la condivisione dei suoi problemi con gli attacchi di panico, fino alla reazione "devastante" alla notizia della mancata conduzione dell'Isola dei Famosi, a cui avrebbe fatto seguito un incidente d'auto con denuncia per "omissione di soccorso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Belen Rodriguez, malore in casa a Milano: la showgirl portata in ospedale

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“Belén Rodriguez conduce l’Isola dei Famosi”, l’ipotesi per il ritorno del reality in estateSi ipotizza che l’Isola dei Famosi possa tornare in estate con una nuova conduzione.

Belen Rodriguez verso la conduzione dell’Isola dei Famosi: “Mi piacerebbe molto”Durante un'intervista, Antonella Clerici ha chiesto a Belen Rodriguez se ci fosse la possibilità che conducesse l’Isola dei Famosi.

Temi più discussi: Belen Rodriguez, le urla in casa e i vicini chiamano la Polizia: strada chiusa per 3 ore; Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli scalza Belen Rodriguez alla conduzione?; Isola dei Famosi, l’indiscrezione: Belen Rodriguez verso la conduzione e nel cast spunta l’ex di De Martino. E lui trema; Isola dei Famosi: Belen Rodriguez è in pole position per la conduzione.

Mando un abbraccio di conforto a Belen Rodriguez che è riuscita a chiedere aiuto urlando fino a farsi sentire dai vicini,che hanno chiamato ambulanza e carabinieri,la showgirl era evidentemente in un momento di alterazione psicologia,prima si è barricata po x.com

Rumor: Isola dei Famosi 2026, Belen Rodriguez sempre più vicina alla conduzione reddit

Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, cosa è successo: le ultime notizieNella mattina del 25 maggio, un inquilino di palazzo nel quartiere di Brera, a Milano, aveva allertato i soccorsi dopo aver udito le grida di una donna in un appartamento dello stabile. Si trattava de ... tg24.sky.it

Cosa è successo a Belen Rodriguez, dimessa dall'ospedale dopo l'allarme del vicino per le urla dalla casaBelen Rodriguez sarebbe finita in ospedale a Milano in codice giallo: a lanciare l'allarme sarebbe stato un vicino che avrebbe udito grida di aiuto. virgilio.it