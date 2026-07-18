Belén Rodriguez torna ad Albarella e riunisce tutta la famiglia tra cene di asado bagni in piscina giri in bici e giochi con i bambini

Belén Rodriguez ha trascorso alcuni giorni sull’isola di Albarella, nel Delta del Po, dove ha condiviso momenti con la famiglia. Durante il soggiorno, sono state organizzate cene di asado, bagni in piscina, giri in bicicletta e giochi con i bambini. La cantante e showgirl torna regolarmente in questo luogo per dedicarsi alla vita privata e ai propri cari lontano dall’attenzione pubblica.

C’è un luogo in cui Belén Rodriguez torna puntualmente quando desidera rallentare, circondarsi dagli affetti più cari e vivere lontano dai riflettori. È l’isola di Albarella, nel Delta del Po (Rovigo), il suo rifugio estivo per eccellenza, dove anche quest’anno ha riunito tutta la famiglia. La showgirl ha condiviso su Instagram un nuovo carosello accompagnato dalla semplice ma significativa frase “Family first”, un manifesto che racconta perfettamente lo spirito di questa vacanza. Negli scatti si susseguono immagini di quotidianità: cene all’insegna dell’immancabile asado argentino, bagni in piscina, giri all’aperto con le classiche... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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