Belén Rodriguez celebra la finale dell’Argentina con uno scatto provocante | la foto con la bandiera infiamma i social

Durante la semifinale dei Mondiali tra Argentina e Inghilterra, l’Albiceleste ha vinto, suscitando entusiasmo tra i tifosi argentini. Tra questi, una nota showgirl ha condiviso sui social una foto provocante con la bandiera del suo paese. La pubblicazione ha generato numerosi commenti e reazioni, accendendo le discussioni online. La foto ha attirato l’attenzione per il suo stile audace, diventando virale in poche ore.

La semifinale dei Mondiali tra Argentina e Inghilterra ha regalato emozioni contrastanti: delusione per i Tre Leoni, euforia totale per l’Albiceleste. E tra i festeggiamenti più accesi c’è stato sicuramente quello di Belén Rodriguez, che ha celebrato la vittoria della sua terra d’origine con una foto destinata a far parlare. L’ Argentina ha conquistato la finale con una rimonta clamorosa che porta la firma di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Dopo il vantaggio inglese firmato da Gordon al 55?, la Selección ha ribaltato tutto: pareggio all’85’ e gol della vittoria al secondo minuto di recupero. Mentre David e Victoria Beckham lasciavano lo stadio con l’amaro in bocca, in casa Rodriguez scoppiava la festa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Belen Rodriguez Celebra la Vittoria dell'Argentina con un Tributo Speciale

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