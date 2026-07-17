Una semifinale dei Mondiali ha visto una showgirl argentina condividere una foto in cui indossa solo la bandiera del suo paese. La donna ha espresso il suo sostegno alla nazionale argentina, mentre sui social si sono diffusi commenti di tifosi e appassionati. Nel frattempo, i supporter inglesi hanno mostrato delusione per l’eliminazione della loro squadra. La partita ha acceso le emozioni tra i tifosi di entrambe le nazioni.

Una semifinale dei Mondiali scatena inevitabilmente anche il tifo dei personaggi famosi. Da una parte la delusione inglese, dall’altra la festa argentina. Se David e Victoria Beckham hanno lasciato lo stadio con l’amaro in bocca, Belén Rodriguez ha celebrato sui social la vittoria della Selección, condividendo anche uno scatto in cui è vestita soltanto con la bandiera argentina. Il riferimento è alla semifinale tra Argentina e Inghilterra, decisa con una clamorosa rimonta: dopo il vantaggio dei Tre Leoni firmato da Gordon al 55?, l’Albiceleste ha ribaltato tutto grazie ai gol di Fernandez all’85’ e di Lautaro Martinez nel recupero, conquistando così la finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Belén Rodriguez e il tifo per la “sua” Argentina: la foto vestita solo con la bandiera

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