Beck ha annunciato il suo nuovo album Ride Lonesome in uscita il 18 settembre
Beck ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, “Ride Lonesome”, prevista per il 18 settembre. Il disco, da lui stesso prodotto, sarà disponibile in formato CD e LP standard, oltre a due versioni in vinile colorato vendute tramite lo shop di Universal Music e Feltrinelli. La pubblicazione include brani inediti e sarà accompagnata dalla possibilità di acquisto in più formati fisici.
Si intitola Ride Lonesome, ed è il nuovo album di inediti di Beck, da lui stesso prodotto, in uscita il 18 settembre. Il disco sarà disponibile anche in formato CD ed LP Standard e in due formati vinile colorati per lo Shop di Universal Music e Feltrinelli. L’annuncio del prossimo LP del cantautore statunitense è accompagnato dal singolo In The Night, secondo estratto dal nuovo progetto musicale, accompagnato da un videoclip diretto da Mikai Karl, prodotto da Ryan Smale e interpretato da Denis Lavant. La tracklist di “Ride Lonesome”. Di seguito, la tracklist: Ride Lonesome Run Away In The Night Failed Words Bleed Disappearing Act For Your... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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