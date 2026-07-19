Beck ha annunciato il suo nuovo album Ride Lonesome in uscita il 18 settembre

Da metropolitanmagazine.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Beck ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, “Ride Lonesome”, prevista per il 18 settembre. Il disco, da lui stesso prodotto, sarà disponibile in formato CD e LP standard, oltre a due versioni in vinile colorato vendute tramite lo shop di Universal Music e Feltrinelli. La pubblicazione include brani inediti e sarà accompagnata dalla possibilità di acquisto in più formati fisici.

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Si intitola Ride Lonesome, ed è il nuovo album di inediti di Beck, da lui stesso prodotto, in uscita il 18 settembre. Il disco sarà disponibile anche in formato CD ed LP Standard e in due formati vinile colorati per lo Shop di Universal Music e Feltrinelli. L’annuncio del prossimo LP del cantautore statunitense è accompagnato dal singolo In The Night, secondo estratto dal nuovo progetto musicale, accompagnato da un videoclip diretto da Mikai Karl, prodotto da Ryan Smale e interpretato da Denis Lavant. La tracklist di “Ride Lonesome”. Di seguito, la tracklist: Ride Lonesome Run Away In The Night Failed Words Bleed Disappearing Act For Your... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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