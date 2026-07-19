beck ha annunciato il suo nuovo album ride lonesome in uscita il 18 settembre

Notizia in breve

Beck ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, “Ride Lonesome”, prevista per il 18 settembre. Il disco, da lui stesso prodotto, sarà disponibile in formato CD e LP standard, oltre a due versioni in vinile colorato vendute tramite lo shop di Universal Music e Feltrinelli. La pubblicazione include brani inediti e sarà accompagnata dalla possibilità di acquisto in più formati fisici.