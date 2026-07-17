Il rapper ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, “Vita morte miracoli”, prevista per il 4 settembre. In un’intervista ha spiegato che il disco affronta temi diversi, come le occasioni in cui si crede di aver capito tutto, ma la vita cambia le cose, e include anche momenti di caduta, rialzo, errore e apprendimento.

“Quando mi chiedono di cosa parla il nuovo disco non so cosa rispondere perché non parla di una cosa sola. Parla di tutte quelle volte che pensi di aver capito tutto,invece la vita ti dà due schiaffetti e cambia le carte, parla di quando cadi, parla di quando ti rialzi, di quando sbagli, di quando impari.Parla di chi hai avuto accanto e di chi hai dovuto lasciare andare e parla del fatto che alla fine ho capito una cosa sola: che noi non siamo solo i nostri successi, ma siamo soprattutto le nostre cadute. E forse è proprio dalle cadute che nascono le canzoni migliori. Per questo il disco si chiama VITA MORTE MIRACOLI”. Con queste parole J-Ax, al secolo Alessandro Aleotti, ha annunciato il suo nuovo album, intitolato Vita morte miracoli, che uscirà venerdì 4 settembre per Columbia RecordsSony Music Italy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - J-Ax ha annunciato il suo nuovo album, “Vita morte miracoli”, in uscita il 4 settembre

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Anna ha annunciato il suo nuovo album

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