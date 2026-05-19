La strega buona Francesca Michielin ha annunciato il suo nuovo album Magia Bianca in uscita il 12 giugno
La cantante Francesca Michielin ha annunciato sui social l'uscita del suo nuovo album intitolato “Magia Bianca”, prevista per il 12 giugno. Nel messaggio ha scritto: “Magia Bianca, il mio nuovo album, il 12 giugno. Che i fuochi di Litha inizino ad accendersi”. L'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione del singolo “Una donna non può”. La cantante si definisce “la strega buona” e ha condiviso questa comunicazione con i suoi follower.
“Magia Bianca, il mio nuovo album, il 12 giugno. Che i fuochi di Litha inizino ad accendersi”. Con questo breve messaggio, pubblicato sui social, Francesca Michielin ha annunciato la prossima uscita del suo nuovo disco in studio, Magia Bianca, anticipato dal singolo Una donna non può. Il progetto musicale conterrà in totale nove tracce, ma con un’eccezione. L’ultimo brano, intitolato Nelle mie segrete, sarà infatti disponibile solo nelle versioni fisiche, e conterrà un messaggio speciale. La tracklist di “Magia Bianca”, il nuovo album di Francesca Michielin. Come spiegato in un comunicato stampa, “il progetto apre un nuovo capitolo” nel percorso della musicista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Niall Horan ha annunciato la data di uscita del suo quarto album in studio, “Dinner Party”
Blanco ha annunciato titolo, cover e data di uscita del nuovo albumBlanco ritorna con un nuovo album, che arriverà a tre anni da Innamorato, pubblicato nel 2023: l’artista ha annunciato sui canali ufficiali il...
Francesca Michielin annuncia il nuovo album Magia biancaLa nuova fase di Francesca Michielin era iniziata lo scorso 1° maggio a Roma dal palco del Concertone, quando aveva regalato al pubblico il primo assaggio del suo prossimo disco Magia bianca. Una donn ... billboard.it
La strega buona Francesca Michielin ha annunciato il suo nuovo album Magia bianca, in uscita il 12 giugnoMagia Bianca, il mio nuovo album, il 12 giugno. Che i fuochi di Litha ... msn.com