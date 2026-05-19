La strega buona Francesca Michielin ha annunciato il suo nuovo album Magia Bianca in uscita il 12 giugno

La cantante Francesca Michielin ha annunciato sui social l'uscita del suo nuovo album intitolato “Magia Bianca”, prevista per il 12 giugno. Nel messaggio ha scritto: “Magia Bianca, il mio nuovo album, il 12 giugno. Che i fuochi di Litha inizino ad accendersi”. L'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione del singolo “Una donna non può”. La cantante si definisce “la strega buona” e ha condiviso questa comunicazione con i suoi follower.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui