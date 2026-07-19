Al Giffoni Film Festival, una madre ha espresso il desiderio che sua figlia cresca libera e senza restrizioni, sottolineando che in famiglia non percepisce la madre come artista, ma come una persona un po’ pazzerella. Ha anche dichiarato di essere felice di essere diventata madre, evidenziando che in casa sua la bambina non avverte la presenza di un ruolo professionale, ma solo quello di una mamma che desidera la sua libertà.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sono felice di essere diventata mamma. In casa mia figlia non ha la percezione della mamma artista. Si vede una mamma un po’ pazzerella, e spero che cresca libera, senza costrizioni”. Beatrice Arnera si racconta ai ragazzi del Giffoni Film Festival, parlando di cinema, nuovi progetti e della sua vita dopo la nascita della bambina. Per Arnera il rapporto con Giffoni è anche un ritorno alle origini: “Sono venuta qui qualche anno fa con i The Jackal e c’era un padiglione in costruzione. Tornare e vedere tutto questo è stato bellissimo”. Parlando del suo percorso creativo, Arnera ha raccontato il piacere di scrivere: “Scrivere con le mie mani un testo che poi va in scena mi dà la sensazione di riuscire a essere concreta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Beatrice Arnera al Giffoni Film Festival: “Vorrei che mia figlia crescesse libera e senza costrizioni”

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