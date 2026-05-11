Modugno si prepara al premio Ciak&Zoom | scelti i quattro studenti che parteciperanno al Giffoni Film Festival

Da baritoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modugno si avvicina la terza edizione del premio 'Ciak&Zoom', evento che si svolgerà dal 25 al 27 giugno. In questa occasione, sono stati selezionati quattro studenti che parteciperanno al Giffoni Film Festival, con cui il premio collabora. La manifestazione, patrocinata dal ministero della cultura, dalla Regione Puglia e dall'Apulia Film Commission, vede la partecipazione di diversi rappresentanti del settore cinematografico e scolastico.

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Modugno si prepara alla terza edizione del premio 'Ciak&Zoom'. Il festival cinematografico, in partnership con Giffoni Film Festival e con il patrocinio del ministero della cultura, della Regione Puglia e Apulia Film Commission, si terrà dal 25 al 27 giugno prossimi.Quattro studenti di Modugno al.🔗 Leggi su Baritoday.it

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