Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati fotografati mentre passeggiavano con la loro figlia, Matilde. La coppia si trovava in un parco, camminando lentamente tra gli alberi. Bova e Arnera si tenevano per mano, mentre la bambina correva accanto a loro. Dopo mesi di attenzione pubblica e cambiamenti personali, sembrano vivere il rapporto in modo più riservato. La scena mostrava un momento di tranquillità tra famiglia.

Raoul Bova e Beatrice Arnera: un amore più maturo, vissuto tra piccoli gesti e vita quotidiana. Dopo mesi di attenzione mediatica e grandi cambiamenti personali, Raoul Bova e Beatrice Arnera sembrano vivere la loro relazione in una dimensione più privata. Tra quotidianità, famiglia e nuove abitudini, la coppia appare concentrata sulla costruzione di un legame più stabile, fatto meno di gesti pubblici e più di piccoli momenti condivisi. La conoscenza tra Raoul Bova e Beatrice Arnera affonda le sue radici nel 2021, quando i due si incontrano sul set di Buongiorno, mamma!, fiction di Mediaset. Il legame professionale si trasforma progressivamente in qualcosa di più profondo, proprio in un periodo delicato per la vita privata dell’attore romano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Raoul Bova e Beatrice Arnera a spasso con la figlia Matilde: come va tra loro?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: «Fai schifo traditrice…», l’attrice Beatrice Arnera va in procura. La storia con Raoul Bova e l’addio a Pisani: la denuncia per stalking e minacce

Beatrice Arnera, la nuova compagna di Raoul Bova, va in procura per le minacce e messaggi d’odio sui socialBeatrice Arnera ha presentato un esposto in procura dopo aver ricevuto insulti, minacce e messaggi d’odio sui social.

Temi più discussi: Raoul Bova e Beatrice Arnera, prime prove di famiglia con la piccola Matilde; Rivoluzione a Le Iene: addio Max Angioni, arriva Andrea Pisani, l'ex di Beatrice Arnera; Andrea Pisani ‘frega’ Max Angioni, ribaltone a Le Iene e la scelta (giusta) su Veronica Gentili; Bova e Arnera a spasso per Roma con la figlia Matilde: musi lunghi e poche parole. Guarda le foto.

Raoul Bova e Beatrice Arnera vengono fotografati a Roma durante una giornata con la piccola Matilde. Tra colazione, passeggiata e piscina, i due mostrano una quotidianità fatta di complicità e serenità | Da Rumors.it rumors.it/2026/07/13/rao… x.com

Raoul Bova e Beatrice Arnera, coppia ufficiale: mano nella mano a SpoletoLe nuove foto della coppia sono state pubblicate dal settimanale Oggi. Beatrice Arnera ha fatto visita a Raoul Bova sul set, i due hanno pranzato insieme e poi hanno fatto una passeggiata mano nella ... iodonna.it

Raoul Bova e Beatrice Arnera felici e sereni per le strade di SpoletoLa storia d'amore tra Raoul Bova e Beatrice Arnera, nata pochi mesi fa dopo la fine della lunga relazione tra l'attore romano e Rocìo Munoz Morales, sembra proseguire a gonfie vele. La conferma è ... gazzetta.it