be my sunshine le anticipazioni dal 19 al 25 luglio

Domenica 19 luglio partirà una nuova settimana in compagnia di Be My Sunshine in onda tutti i giorni su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.45, il sabato alle 14.10 e la domenica alle 14.25. Interamente rilasciata su Mediaset Infinity, la serie tv turca il cui titolo originale è Ada Masali, è stata trasmessa nel 2021 in Turchia, ha una sola stagione da 25 puntate da 130 minuti diventate 83 da 45 minuti in Italia. Prima di scoprire quello che ci aspetta negli appuntamenti dal 19 al 25 luglio, vediamo dove eravamo rimasti. Hakan ha chiesto ad Idil di aiutarlo a scappare dall'isola promettendole di rivelare il segreto di Harizan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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BE MY SUNSHINE - ANTICIPAZIONI EPISODI CHE ANDRANNO IN ONDA MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2026 SU CANALE 5

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