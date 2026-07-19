Beautiful le anticipazioni delle puntate dal 19 al 25 luglio

Da gazzetta.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ripartirà domenica 19 luglio 2026 l'appuntamento quotidiano con Beautiful, in onda dal lunedì al sabato alle 13.40 e la domenica alle 14 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Ogni giorno le puntate durano pochi minuti, frazionando la durata della versione originale che arriva dagli Stati Uniti, non a caso la programmazione italiana è molto in ritardo rispetto a quella della CBS negli USA. Prima di scoprire quello che ci aspetta tra il 19 e il 25 luglio, vediamo dove eravamo rimasti. Taylor ha rivelato a Ridge di avere un'insufficienza cardiaca terminale, l'uomo, però, non ha accettato che Taylor si sia arresa e non voglia far nulla, così le ha fissato un appuntamento con Grace Buckingham, mamma di Paris. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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