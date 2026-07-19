Luciano Darderi si è fermato in finale al Nordea Open di Bastad, perdendo contro Andrey Rublev con il punteggio di 6-4 6-3. La partita è durata un'ora e diciassette minuti. Rublev, testa di serie numero uno, ha conquistato il titolo per la seconda volta consecutiva nel torneo svedese. Darderi, campione in carica, non è riuscito a bissare il successo dello scorso anno.

Sfuma il sogno del bis per Luciano Darderi. Il campione in carica del Nordea Open di Bastad si è infatti arrestato in finale contro Andrey Rublev, testa di serie numero uno, che si impone 6-4 6-3 in un'ora e diciassette minuti e torna a conquistare il torneo svedese dopo il successo del 2023. Con questo trionfo il russo entra nella storia dell'evento, diventando il decimo giocatore dell'era Open a vincere almeno due edizioni del torneo. Davvero una gran partita per il russo, solido al servizio e sempre aggressivo negli scambi, mentre Darderi è apparso un po' scarico, sicuramente sottotono rispetto ai turni precedenti. Per Rublev si tratta del 18° titolo Atp in carriera, il primo dopo Doha 2025 e del ritorno al successo sulla terra battuta dai tempi del Masters 1000 di Madrid 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bastad, niente bis per Darderi: sconfitta contro Rublev

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