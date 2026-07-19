Luciano Darderi ha battuto Vallejo in tre set, dopo aver annullato tre match point e concluso la partita con un punteggio di 6-4, 4-6, 7-6. La sfida si è svolta in condizioni di vento sulla terra battuta di Bastad, con le tribune di legno piene di spettatori. Ora Darderi si prepara a sfidare in finale il russo Rublev.

In una sera chiara di Svezia, tra vento di mare e tribune di legno, Luciano Darderi scampa la tempesta: tre match point svaniti, poi la morsa si chiude al terzo. Il pubblico di Bastad rumoreggia, l’inerzia cambia, e l’azzurro si guadagna il biglietto per un’ultima sfida dal sapore salato di nord e di terra rossa. Il percorso a Bastad. Il percorso a Bastad non è mai lineare. La terra battuta del Nord scivola, rallenta, inganna. Qui Luciano Darderi ha dovuto stringere i denti più del previsto contro Adolfo Vallejo, talento paraguayano classe 2004. Partita lunga. Ritmi spezzati. Fasi alterne. Nel secondo set l’italiano fallisce tre match point. Il gelo scende sul centrale. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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© Tvplay.it - ATP Bastad: Darderi vince la battaglia dei tre set contro Vallejo e si prepara per la finale con Rublev

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