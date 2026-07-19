Basta Ma muore in manette bloccato a faccia in giù dalla polizia | in un video l’agonia di un 42enne

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 42 anni è morto in custodia, dopo essere stato bloccato a faccia in giù dalla polizia. Un video mostra le sue urla e richieste di aiuto mentre si aggrappava alla vita, con le grida che si fanno più deboli nel tempo. L'episodio è avvenuto a Bologna, il 19 luglio 2026. La registrazione mostra l’uomo che chiede “Aiuto!” prima di perdere conoscenza e morire. Le autorità hanno avviato un'indagine sull’intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bologna, 19 luglio 2026 – “ Ahia! Basta, aiuto. aiuto!”. Si affievoliscono a ogni minuto che passa, le grida e i gemiti straziati e strazianti di Abderrahim Fakir. In un video di alcuni minuti, in cui viene documentato l’intervento di polizia al culmine del quale il 42enne marocchino è morto, l’uomo si dimena con la faccia a terra, mentre due agenti intervenuti “per la segnalazione di una persona in agitazione”, ricostruisce la questura, gli premono la faccia sull’asfalto e seduti sopra di lui cercano con difficoltà di ammanettarlo, mani e piedi. È questa la sequenza drammatica e ripresa da alcuni residenti in via Italo Svevo 6, nel cuore del quartiere Pilastro, alle porte di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

basta ma muore in manette bloccato a faccia in gi249 dalla polizia in un video l8217agonia di un 42enne
© Ilrestodelcarlino.it - “Basta”. Ma muore in manette, bloccato a faccia in giù dalla polizia: in un video l’agonia di un 42enne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

1st Blind date,Poor man humiliated by beauty,1s unlock NB system get 100M,all kneel propose.

Video 1st Blind date,Poor man humiliated by beauty,1s unlock NB system get 100M,all kneel propose.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bologna, muore mentre viene bloccato dalla polizia nel quartiere Pilastro: il video

Il video dell'uomo morto ammanettato a Bologna: i poliziotti lo tengono fermo a faccia in giù, lui urla: «Aiuto». Un'agonia durata cinque minutiUn video mostra un uomo di 43 anni di origine marocchina morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia.

Temi più discussi: Bracciante indiano morto. Cgil Puglia: basta blandire le imprese; Muore travolto da un macchinario: Basta stragi, è tutto inaccettabile; Pinna Parpaglia: Troppi decessi attribuiti al sole, ma il calore non uccide all’istante; Il codice postale accorcia la vita: in Italia si muore prima dove prevenzione e sanità arrivano dopo.

basta ma muore inBasta. Ma muore in manette, bloccato a faccia in giù dalla polizia: in un video l’agonia di un 42enneGli agenti erano intervenuti dopo che l’uomo aveva dato in escandescenze. Spray al peperoncino, poi polsi e caviglie legate davanti ai sanitari del 118 al Pilastro di Bologna ... ilrestodelcarlino.it

basta ma muore inBologna, 42enne muore durante intervento della polizia: indagini in corso(Photo Guido Calamosca / LaPresse) Death in the Pilastro district following a police intervention: ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web