Un uomo di 42 anni è morto in custodia, dopo essere stato bloccato a faccia in giù dalla polizia. Un video mostra le sue urla e richieste di aiuto mentre si aggrappava alla vita, con le grida che si fanno più deboli nel tempo. L'episodio è avvenuto a Bologna, il 19 luglio 2026. La registrazione mostra l’uomo che chiede “Aiuto!” prima di perdere conoscenza e morire. Le autorità hanno avviato un'indagine sull’intervento.

Bologna, 19 luglio 2026 – “ Ahia! Basta, aiuto. aiuto!”. Si affievoliscono a ogni minuto che passa, le grida e i gemiti straziati e strazianti di Abderrahim Fakir. In un video di alcuni minuti, in cui viene documentato l’intervento di polizia al culmine del quale il 42enne marocchino è morto, l’uomo si dimena con la faccia a terra, mentre due agenti intervenuti “per la segnalazione di una persona in agitazione”, ricostruisce la questura, gli premono la faccia sull’asfalto e seduti sopra di lui cercano con difficoltà di ammanettarlo, mani e piedi. È questa la sequenza drammatica e ripresa da alcuni residenti in via Italo Svevo 6, nel cuore del quartiere Pilastro, alle porte di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Basta”. Ma muore in manette, bloccato a faccia in giù dalla polizia: in un video l’agonia di un 42enne

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Il video dell'uomo morto ammanettato a Bologna: i poliziotti lo tengono fermo a faccia in giù, lui urla: «Aiuto». Un'agonia durata cinque minutiUn video mostra un uomo di 43 anni di origine marocchina morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia.

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