Basta lo stai ammazzando tentato omicidio a Genova | arrestato bengalese

Un uomo è stato arrestato a Genova con l’accusa di tentato omicidio dopo aver colpito ripetutamente un’altra persona. Testimoni hanno riferito di aver sentito urla e visto passanti suonare i clacson mentre cercavano di fermare l’aggressione. Una chiamata al 112 ha segnalato la scena con l’invito a intervenire rapidamente. I colpi sono stati inferti senza che l’aggressore si preoccupasse dell’indignazione dei presenti.

Le urla, i clacson dei passanti, la chiamata al 112: “Veloci, lo ammazza!”. E i colpi che si sono abbattuti sulla vittima, senza curarsi dell’indignazione dei cittadini che gridavano per porre fine al pestaggio. Sono le drammatiche immagini dell’aggressione della notte del 15 luglio a Cornigliano, dove un uomo di 45 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio. Per lui, anche una sanzione per ubriachezza. Secondo gli investigatori, sembra che il 45enne si trovasse, ubriaco, seduto su una panchina che costeggia la via principale, quando improvvisamente un suo connazionale ha raccolto dai bidoni della spazzatura il collo di una bottiglia e lo ha colpito al volto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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