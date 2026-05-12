Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato a Ravenna con l’accusa di tentato omicidio dopo aver picchiato un giovane nei pressi della stazione ferroviaria. La vittima è rimasta a terra esanime dopo l’aggressione e sono intervenuti i soccorritori. Le forze dell’ordine hanno fermato il minorenne poco dopo l’accaduto, che ora si trova in custodia. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Un fermo per tentato omicidio nei pressi dell’atrio della stazione ferroviaria di Ravenna. Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dalla Polizia con l’accusa di aver colpito ripetutamente un giovane straniero, lasciandolo privo di sensi e in gravi condizioni. L’episodio, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, è stato ricostruito dagli investigatori che hanno rintracciato il presunto responsabile poche ore dopo i fatti. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la notte precedente al fermo, un giovane straniero è stato vittima di una aggressione brutale nei pressi dell’atrio della stazione ferroviaria di Ravenna.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ravenna, 16enne arrestato per tentato omicidio: picchia un giovane e lo lascia esanime in stazione

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