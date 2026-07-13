Hai una sigaretta? e lo accoltella ripetutamente all' addome | 21enne arrestato per tentato omicidio

Notizia in breve

Un giovane di 21 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un uomo all’addome. L’aggressione è avvenuta il 15 aprile in una strada di Firenze. La polizia ha individuato e fermato il sospettato, che aveva chiesto una sigaretta prima di colpire ripetutamente la vittima. L’arresto è stato eseguito dalla squadra mobile e il giovane è stato portato nel carcere di Sollicciano.