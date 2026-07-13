Hai una sigaretta? e lo accoltella ripetutamente all' addome | 21enne arrestato per tentato omicidio
Un giovane di 21 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un uomo all’addome. L’aggressione è avvenuta il 15 aprile in una strada di Firenze. La polizia ha individuato e fermato il sospettato, che aveva chiesto una sigaretta prima di colpire ripetutamente la vittima. L’arresto è stato eseguito dalla squadra mobile e il giovane è stato portato nel carcere di Sollicciano.
Arrestato per tentato omicidio. La squadra mobile ha portato a Sollicciano un giovane di 21 anni che lo scorso 15 aprile, in via Caccini a Firenze, dopo aver avvicinato un suo coetaneo e averle chiesto una sigaretta, l’ha colpito, ripetutamente, con un’arma da taglio al torace e all’addome, causandole lesioni giudicate guaribili in 20 giorni, successivamente ad un ricovero in prognosi riservata. La polizia è riuscita a stabilire anche che il 21enne è stato protagonista di un’altra violenta aggressione avvenuta, sempre il 15 aprile, ai danni di un’altra vittima, ferita ugualmente con un’arma da taglio su spalla, braccio e mano. Il 21enne, nei cui confronti è stata eseguita nei giorni scorsi la misura cautelare, era già detenuto presso la casa circondariale di Firenze, per due tentate rapine aggravate commesse, sempre lo scorso aprile. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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