Il teorema perde i pezzi E ora anche da sinistra scagionano l' ex igienista

Il caso giudiziario legato all’adozione si arricchisce di nuovi sviluppi, con l’attenzione che si sposta anche su aspetti politici e sulle responsabilità delle figure coinvolte. La Procura generale di Milano ha esaminato le carte che riguardano le accuse e le indagini condotte finora, portando alla luce elementi che coinvolgono anche l’ex igienista, che ora appare scagionato da alcune delle accuse precedenti. La vicenda si estende tra sospetti, veleni e ricostruzioni delle procedure adottate.

Sospetti, veleni e illazioni. Le carte analizzate dalla Procura generale di Milano sull'adozione del bambino uruguaiano da parte di Nicole Minetti e del suo compagno Giuseppe Cipriani sono inattaccabili, eppure Fatto quotidiano e sinistra provano a imbastire l'ennesima campagna denigratoria per accusare ingiustamente il Guardasigilli Carlo Nordio e lo stesso capo dello Stato Sergio Mattarella, da cui è arrivata una mini strigliata contro i magistrati milanesi, con il Colle che invoca "un sollecito svolgimento di queste verifiche", mentre il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa sul Piano Casa è sbottata: "Sulla Minetti domande campate in aria, agli italiani interessano i provvedimenti del governo".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il teorema perde i pezzi. E ora anche da sinistra scagionano l'ex igienista Notizie correlate Leggi anche: Il Pd perde pezzi. L’europarlamentare Gualmini lascia il gruppo. E anche Delrio si muove Il Giro d’Italia 2026 perde i pezzi: anche Mikel Landa annuncia il forfait per infortunioDopo quello di Joao Almeida, arriva un altro forfait nella giornata odierna in vista del Giro d’Italia 2026.