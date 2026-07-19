baseball serie a silver test duro con verona per i falcons

Nuovo doppio impegno casalingo per i Torre Pedrera Falcons, che sul diamante di Spadarolo ospitano oggi la Tecnovap Verona per due partite con playball alle 11 e alle 15. I veneti sono leader del girone B (20 vinte e 8 perse) e vogliono chiudere al più presto i conti riguardanti i primi due posti, quelli che regalano i playoff. L’impegno è complicato, coi Falcons sempre alla ricerca di successi che sarebbero preziosi per continuare la caccia al penultimo posto della Fiorentina. Torre è reduce da una vittoria e un ko a Rovigo, con la stessa Verona che nello scorso weekend ha impattato con Padova. La forza della Tecnovap inizia con due partenti che vanno difficilmente in difficoltà come Mattia Aldegheri (8-2, 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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