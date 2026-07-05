Baseball serie A Silver Goti buona la prima contro la Sambonifacese

Da sport.quotidiano.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel debutto in serie A Silver di baseball, i Goti hanno battuto 4-1 la Sambonifacese. I punti sono arrivati grazie a un doppio di Tamburini al 23°, un singolo di Gonzalez Freites al 14° e un singolo di Sabbatani al 14°. Casadio ha segnato il primo punto al 14°, mentre Ruggeri ha contribuito in difesa. La Sambonifacese ha segnato un punto, senza altre segnature.

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Godo 4 Sambonifacese 1 GODO: A. Casadio cf (14), F. Tamburini 3b (23), Gonzalez Freites 2b (14), Servidei ss (04), Sabbatani c (14), Ruggeri rf (Meriggi 03), J. Tamburini dh (03), Orlandi lf (04), Maiorelli 1b (34). SAMBONIFACESE: De Cristan cf (24), Pena Vera ss (24), Buin 2b (13), Verzin p (22), Salgado Nieves c (04) (Pasetto), Viviani 1b (04), Pirana lf (24), Bet 3b (14), Storti rf (14). Successione: Godo 004 000 000 = 4 bv 8 e 0; Sambonifacese 000 000 010 = 1 bv 11 e 2. Lanciatori: Galeotti rl 7.0 bvc 10 bb 1 so 2 pgl 2.83; Pouye rl 2.0 bvc 1 bb 0 so 2 pgl 2.59. Verzin rl 6.0 bvc 7 bb 4 so 7 pgl 3.06; Viviani rl 2.0 bvc 1 bb 0 so 1 pgl 8.66. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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