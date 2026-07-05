baseball serie a silver goti buona la prima contro la sambonifacese

Notizia in breve

Nel debutto in serie A Silver di baseball, i Goti hanno battuto 4-1 la Sambonifacese. I punti sono arrivati grazie a un doppio di Tamburini al 23°, un singolo di Gonzalez Freites al 14° e un singolo di Sabbatani al 14°. Casadio ha segnato il primo punto al 14°, mentre Ruggeri ha contribuito in difesa. La Sambonifacese ha segnato un punto, senza altre segnature.