La partita tra Platform-Tmc e Avigliana si giocherà oggi a Parma, alle 11 e alle 15, sul campo Stuard-F.Bellè. Il campo di Poviglio è inutilizzabile a causa del maltempo. La squadra piemontese, avversaria, rappresenta un ostacolo facile. La squadra di casa, invece, affronta le difficoltà di un campo danneggiato dalle recenti piogge.

La Platform-Tmc oggi affronterà la formazione piemontese dell’ Avigliana. In campo alle 11 e alle 15 sul campo Stuard-F.Bellè di Parma invece che sul proprio di via Gruara, reso inagibile dal maltempo degli ultimi giorni. Grazie alla società Crocetta Parma, la Platform-Tmc può disputare regolarmente il turno di campionato. Si spera però che la seconda partita di ieri sera del Crocetta contro Nettuno non sia stata rinviata per qualsiasi motivo. In tal caso la gara dei parmigiani slitterebbe a oggi, con Poviglio dirottata allo stadio Torri di Modena (Strada Minutara, 24). Sempre agli stessi orari. Tornando alla parte sportiva, ricordiamo che la Platform-Tmc è capolista del girone a pari merito con Milano con 25 gare vinte e 3 perse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baseball Serie A Silver. Poviglio con problemi di campo. Ma Avigliana è un ostacolo dolce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Baseball serie a silver. Sfida testa-coda per PoviglioNel campo di Poviglio, la capolista Platform-Tmc ha affrontato la penultima in classifica.

Baseball serie A Silver. Test duro con Verona per i FalconsI Torre Pedrera Falcons affrontano oggi due partite contro la Tecnovap Verona nel campionato di baseball serie A Silver.

Temi più discussi: Serie A Silver Baseball, sempre più accesa la lotta al vertice e per evitare la zona calda; Baseball: Serie A Silver, Milano e Poviglio mettono a segno altra doppietta; Baseball Serie A Silver: l’Itas Mutua Rovigo cerca continuità contro la Junior Alpina Trieste; Serie A Silver: Sala Baganza a Milano, Oltretorrente riceve Bologna.

Baseball serie A Silver. Test duro con Verona per i FalconsNuovo doppio impegno casalingo per i Torre Pedrera Falcons, che sul diamante di Spadarolo ospitano oggi la Tecnovap Verona ... ilrestodelcarlino.it

Serie A Silver verso i playoff: vietato sbagliareNel girone A, Milano 1946 e Platform TMC Poviglio vogliono consolidare la fuga, mentre nel girone B Tecnovap Verona e Gereon Engineering Ronchi dei Legionari affrontano due trasferte ad alto coefficie ... baseball.it