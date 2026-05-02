Nel primo incontro del derby di Serie A Gold 2026 di baseball, Parmaclima ha conquistato la vittoria contro Bologna. La gara si è disputata nel corso del venerdì, segnando l’inizio di una serie di partite tra le due squadre. La sfida si è svolta sul campo di casa di Parmaclima, che ha ottenuto il risultato positivo nella gara inaugurale del torneo.

Parmaclima si prende gara-1 nell’atteso derby contro Bologna, match di cartellone del venerdì’ valido per la Serie A Gold 2026 di baseball. Vittoria di misura per i padroni di casa, i quali si sono imposti tra le mura amiche del Cavalli con il risultato di 5-6. Partita molto equilibrata quella delle due compagini, risolta soltanto nell’ultimo inning quando, dopo aver marcato tre sigilli al quinto turno, i parmigiani ne hanno timbrato altri tre all’ottavo. La Fortitudo invece è passata in vantaggio per prima, andando sul 2-0 al secondo round, per poi mettere a referto anche lei tre sigilli. Ottimo guizzo poi di Crocetta, abile a battere Nettuno per 6-2 grazie ad un quarto inning estremamente positivo, contrassegnato da quattro punti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball, Parmaclima batte Bologna nel venerdì di Serie A Gold

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