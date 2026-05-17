Baseball | San Marino pareggia contro Bologna nel sabato di Serie A Gold Mezzo passo falso per Parmaclima

Nel campionato di baseball di Serie A Gold, San Marino ha conquistato un pareggio contro Bologna nel secondo incontro del fine settimana. Dopo aver subito una sconfitta nel primo match dell’anticipo di ieri, la squadra della Serenissima è riuscita a rispondere vincendo gara-2. La partita si è svolta nel contesto di una serie programmata per questa settimana, con il risultato che ha riportato l’equilibrio tra le due formazioni. Nel frattempo, Parmaclima ha subito un passo falso.

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San Marino ripristina gli equilibri. Dopo aver perso gara-1 nell’anticipo di ieri, la squadra della Serenissima ha battuto Bologna in gara-2 in occasione della serie pianificata per questo fine settimana valida per la Serie A Gold 2026 di baseball. Bella sfida quella tra le due compagini, entrambe rimaste ai piani alti dei rispettivi raggruppamenti. Nello specifico i padroni di casa hanno avuto la meglio tra le mura amiche del Serravalle imponendosi con il risultato di 4-8. Mezzo passo falso anche per Parmaclima, caduta al cospetto della Big Mat Grosseto per 5-4 salvo poi vincere gara-2 con un secco 0-7. Sorride invece Macerata, squadra che ha arginato Farma Crocetta per 2-4 e 2-8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball: San Marino pareggia contro Bologna nel sabato di Serie A Gold. Mezzo passo falso per Parmaclima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Baseball, Parmaclima e San Marino sorridono nel sabato di Serie A GoldParmaclima la spunta anche in gara-2 e rimane in testa al proprio raggruppamento nella Serie A Gold 2026 di baseball. Baseball, San Marino a passo spedito nel sabato di Serie A Gold, bene Bologna. Frena ParmaUn doppio successo significativo per l’Unipol Fortitudo Bologna nella Serie A Gold 2026 di baseball. Baseball: San Marino pareggia contro Bologna nel sabato di Serie A Gold. Mezzo passo falso per ParmaclimaSan Marino ripristina gli equilibri. Dopo aver perso gara-1 nell'anticipo di ieri, la squadra della Serenissima ha battuto Bologna in gara-2 in occasione ... oasport.it Baseball: Bologna stende San Marino nel venerdì di SeriA GoldProsegue il momento d'oro di Bologna. La Fortitudo ha infatti battuto la corazzata San Marino in occasione della gara-1 valida per la Regular Season della ... oasport.it