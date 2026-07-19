Bartoccini gran lavoro sul fronte organizzativo

Da lanazione.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A pochi giorni dall’inizio della preparazione atletica, la squadra di pallavolo femminile sta ultimando i preparativi. La squadra si sta allenando intensamente in vista del campionato di serie A2, che inizierà a breve. Le atlete stanno completando le sessioni di allenamento, mentre lo staff si occupa di organizzare le ultime strategie e logistiche prima dell’avvio ufficiale della stagione.

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Mancano pochi giorni dall’inizio della preparazione atletica che porterà la Bartoccini Mc Restauri Perugia a disputare il campionato di serie A2 femminile. Sarà una stagione impegnativa a livello di viaggi, con turni infrasettimanali pesanti. Perugia sarà chiamata a sostenere quasi ottomila chilometri per le quindici trasferte in programma. Così il direttore sportivo Remo Ambroglini: "Stiamo lavorando per migliorare la nostra struttura organizzativa, sarà un campionato molto dispendioso per i tanti turni infrasettimanali annunciati e soprattutto per le tante, lunghe, trasferte. Sarà importante l’aspetto logistico, ma anche la cura di alcuni dettagli sul piano della gestione fisico-sanitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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