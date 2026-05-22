Lavoro Conte Inps | Smart working è modello organizzativo

Lo smart working viene descritto come un modello organizzativo adottato nel mondo del lavoro, secondo quanto affermato da un rappresentante dell’Inps. In una dichiarazione recente, si è fatto riferimento al suo ruolo nel rispondere alle trasformazioni in atto nel settore lavorativo. La discussione riguarda le modalità di lavoro adottate dalle imprese e le risposte istituzionali alle nuove esigenze dei lavoratori. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento dedicato alle tematiche del lavoro e delle innovazioni organizzative.

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