Lavoro Conte Inps | Smart working è modello organizzativo
Lo smart working viene descritto come un modello organizzativo adottato nel mondo del lavoro, secondo quanto affermato da un rappresentante dell’Inps. In una dichiarazione recente, si è fatto riferimento al suo ruolo nel rispondere alle trasformazioni in atto nel settore lavorativo. La discussione riguarda le modalità di lavoro adottate dalle imprese e le risposte istituzionali alle nuove esigenze dei lavoratori. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento dedicato alle tematiche del lavoro e delle innovazioni organizzative.
Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - “Lo smart working è la risposta alle rivoluzioni del nostro tempo. Non significa semplicemente lavoro da casa, ma un modo diverso di organizzare l'attività professionale alla luce delle nuove sfide tecnologiche, in un mondo sempre più globalizzato e incerto”. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte, direttore centrale relazioni Internazionali dell'Inps, intervenendo al convegno 'Lavoro flessibile e continuità operativa: i nuovi modelli organizzativi per affrontare le emergenze', nell'ambito della 17ª edizione del Festival del Lavoro a Roma. Secondo Conte, “l'incertezza del contesto esterno è diventata un elemento... 🔗 Leggi su Iltempo.it
FORUM HR PEOPLE & CULTURE 2025 | IN DIFESA DELLO SMART WORKING: IL NUOVO TEMPO DEL LAVORO
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