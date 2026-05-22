Il Fronte del lavoro e la via tedesca al corporativismo

Il 22 maggio, a Roma, è stato evidenziato come uno degli aspetti meno analizzati dalla storiografia sul Terzo Reich sia il ruolo del lavoro nella visione del mondo adottata dal nazionalsocialismo. L’attenzione si è concentrata sulle modalità con cui il Fronte del lavoro e la politica economica tedesca si sono sviluppate all’interno di un modello che ha influenzato profondamente la società e le sue strutture. La discussione ha evidenziato l’importanza di comprendere il significato attribuito all’attività lavorativa in quel periodo storico, senza tralasciare i contesti ideologici e politici.

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Roma, 22 mag – Uno degli aspetti meno indagati dalla storiografia sul Terzo Reich è il significato che ebbe il lavoro ( Arbeit ) nella rappresentazione del mondo ( Weltanschauung ) nazionalsocialista. E, di conseguenza, il ruolo che esso rivestì nell’edificazione dello Stato hitleriano. Se infatti è comprensibile l’enfasi posta dalla storia delle idee e delle istituzioni sugli aspetti più propriamente politici e lato sensu ideologici del regime tedesco, ciò ha tuttavia contribuito a mettere in ombra uno degli elementi chiave per una più adeguata comprensione del fenomeno nazionalsocialista. Come, cioè, il regime provò a disciplinare, in una cornice totalitaria, l’intricata materia dei rapporti tra imprenditori e maestranze in un’economia industrialmente avanzata. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il Fronte del lavoro e la via tedesca al corporativismo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il fronte del lavoro. Cresce l’occupazione: "Sos giovani inattivi"Nel 2025 nelle Marche risultano occupate 651mila persone (+7 mila sul 2024, +1,1%), meglio della media nazionale (+0,8%) e del centro (+0,5%). Bombardieri (Uil) e il fronte lavoro: “Dal governo un’apertura al dialogo”Roma, 23 aprile 2026 – Ormai è una costante: in vista del Primo Maggio, il governo si accinge a varare un decreto sul lavoro, ribattezzato non a... Istituzioni, sindacati e lavoratori, 'Electrolux ritiri subito il piano industriale'. Tavolo del Lavoro a Fabriano con fronte comune per difendere Cerreto e i lavoratori #ANSA x.com Primo maggio: diocesi Vittorio Veneto e Concordia-Pordenone, mercoledì convegno Nuovi significati del lavoro. I giovani di fronte al futuroSarà dedicato a Nuovi significati del lavoro. I giovani di fronte al futuro il convegno promosso in prossimità della Festa dei lavoratori del 1° maggio dalle diocesi di Vittorio Veneto e di ... agensir.it Il fronte del lavoro. Cresce l’occupazione: Sos giovani inattiviNel 2025 nelle Marche risultano occupate 651mila persone (+7 mila sul 2024, +1,1%), meglio della media nazionale (+0,8%) e del centro (+0,5%). Il tasso di occupazione regionale si attesta al 67,5% (+3 ... ilrestodelcarlino.it