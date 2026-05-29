Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina nell’area di Gianturco, alla periferia orientale di Napoli. Una grande nube di fumo si è sollevata, rendendo visibile il fumo in tutta la città. L’incendio si è verificato vicino al Centro Direzionale e alla stazione di Piazza Garibaldi. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle cause o sui danni, né informazioni su eventuali interventi di soccorso.

Momenti di apprensione questa mattina a Napoli, dove un violento incendio si è sviluppato nella zona di Gianturco, a pochi passi dal Centro Direzionale e dalla stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi. Il rogo ha generato una densa colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo, risultando ben visibile anche a grande distanza. L'episodio ha provocato preoccupazione tra i residenti, anche perché in diverse aree del capoluogo partenopeo si è diffuso un intenso odore di bruciato, favorito dalle condizioni meteorologiche della giornata. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo, situata alle spalle degli edifici del Tribunale e della Procura di Napoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, vasto incendio nell’area orientale: nube di fumo visibile in tutta la città

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