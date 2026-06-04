Fumo nero visibile in tutta la città | grosso incendio al terminal merci di Novara
Un incendio si è sviluppato questa sera intorno alle 19,30 nel terminal merci intermodale di Novara, producendo un fumo nero visibile in tutta la città. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire l'emergenza. Nessuna informazione sulle cause o sui danni è stata ancora diffusa. La zona è stata evacuata e le operazioni di spegnimento sono in corso.
Un grave incendio è scoppiato questa sera, intorno alle 19,30, all'interno del terminal merci intermodale di Novara. Le fiamme hanno completamente avvolto un'autogru che si trovava nell'area.L'incendio ha generato un'alta colonna di fumo nero, visibile da diversi quartieri della città, che ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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