Fumo nero visibile in tutta la città | grosso incendio al terminal merci di Novara

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato questa sera intorno alle 19,30 nel terminal merci intermodale di Novara, producendo un fumo nero visibile in tutta la città. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire l'emergenza. Nessuna informazione sulle cause o sui danni è stata ancora diffusa. La zona è stata evacuata e le operazioni di spegnimento sono in corso.