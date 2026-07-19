bambina annegata nella piscina di un hotel di milano marittima le telecamere di sicurezza hanno ripreso spezzoni della tragedia

Notizia in breve

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso la bambina di 4 anni mentre entrava nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima, dove si trovava in vacanza con la famiglia. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di sabato 18 luglio, quando la bimba è annegata. La polizia ha acquisito le immagini per chiarire l’accaduto. La bambina era in vacanza con i genitori e le sorelline più grandi.