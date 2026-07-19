Bambina annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima le telecamere di sicurezza hanno ripreso spezzoni della tragedia
Le telecamere di sicurezza hanno ripreso la bambina di 4 anni mentre entrava nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima, dove si trovava in vacanza con la famiglia. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di sabato 18 luglio, quando la bimba è annegata. La polizia ha acquisito le immagini per chiarire l’accaduto. La bambina era in vacanza con i genitori e le sorelline più grandi.
È stata in parte ripresa dalle telecamere di sicurezza la tragica morte della bimba austriaca di 4 anni annegata il pomeriggio di sabato 18 luglio nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima dove si trovava in vacanza con i genitori e le sorelline più gradi. Negli spezzoni registrati dalle telecamere, si vedrebbe la bambina incamminarsi da sola verso la piscina. Poi c’è un momento di buio. Subito dopo si vede un medico uscito dall’albergo nel tentativo di soccorrerla. Poco dopo arriva anche il padre della piccola che, secondo gli accertamenti, si trovava con lei in uno spazio giochi nei pressi della piscina prima di lasciarla sola per salire in camera a prendere qualcosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel Milano Marittima
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