Bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel Milano Marittima

Da ilmessaggero.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, ma non è stato possibile salvarla. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. La piscina è stata sequestrata e si stanno svolgendo accertamenti. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta. La vicenda è al momento sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

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Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze al vaglio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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