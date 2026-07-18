Bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel Milano Marittima
Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, ma non è stato possibile salvarla. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. La piscina è stata sequestrata e si stanno svolgendo accertamenti. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta. La vicenda è al momento sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.
Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze al vaglio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Aveva 7 anni
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Mia figlia Valentina è una bimba - perché per me rimarrà sempre la mia bambina - disabile. È una bambina di 4 anni nel corpo di una donna. Oggi vive la sua vita con serenità, non vuole lo specchio o il rossetto, non vuole essere vista come una bella ragazza facebook
Tra le altre cose #NatashaLyonne che fa l’attrice da 43 anni ha dichiarato di aver fatto il programma dei 12 passi, di soffrire di stress post traumatico per quello che le e’ capitato da bambina (prima audizione a 4 anni con la madre) e di aver scritto un film sulla s x.com
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