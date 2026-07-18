bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel milano marittima

Notizia in breve

Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, ma non è stato possibile salvarla. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. La piscina è stata sequestrata e si stanno svolgendo accertamenti. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta. La vicenda è al momento sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.