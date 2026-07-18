tragedia a milano marittima bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel

Una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio dopo essere annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. La piccola si trovava nella struttura insieme ad altri ospiti, quando è avvenuto l’incidente. Le forze dell’ordine stanno ancora verificando le cause e le dinamiche dell’accaduto. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle circostanze precise del fatto.

Una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, nel Ravennate. Le circostanze della tragedia sono ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno tentato di soccorrere la piccola, ma per lei non è stato possibile fare nulla. Le indagini. Per ricostruire quanto accaduto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima e i militari del Nucleo investigativo di Ravenna. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero di turno, Angela Scorza, che dovrà chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel Milano Marittima

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