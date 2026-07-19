Bambina annegata in piscina il padre indagato per abbandono di minore
Il padre di una bambina di 4 anni morta annegata in una piscina a Milano Marittima è stato iscritto nel registro degli indagati per abbandono di minore. La tragedia si è verificata presso l'hotel Continental. La bambina, di nazionalità austriaca, è deceduta durante un soggiorno nella struttura ricettiva. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell'incidente.
Milano Marittima, 19 luglio – E’ indagato per abbandono di minore il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima, nel Ravennate. Secondo gli accertamenti effettuati dai carabinieri, infatti, l'uomo, 56 anni, dopo avere detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato dalla figlia era già troppo tardi. Da qui l’apertura del fascicolo da parte della procura della Repubblica di Ravenna con l’ipotesi di reato di abbandono di minore. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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