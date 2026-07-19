bambina annegata in piscina il padre indagato per abbandono di minore

Notizia in breve

Il padre di una bambina di 4 anni morta annegata in una piscina a Milano Marittima è stato iscritto nel registro degli indagati per abbandono di minore. La tragedia si è verificata presso l'hotel Continental. La bambina, di nazionalità austriaca, è deceduta durante un soggiorno nella struttura ricettiva. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell'incidente.