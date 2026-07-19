Una bambina di 4 anni è annegata nell’acqua di una piscina in un hotel di Milano Marittima, sabato 18 luglio poco dopo le 14. Le telecamere hanno ripreso che la bambina è rimasta in acqua per circa 7-8 minuti prima di essere soccorsa. Sono in corso verifiche sulla chiusura dei cancelli che avrebbero dovuto impedire l’accesso alla piscina, ma non ci sono ancora dettagli definitivi.

L’unica certezza sulla tragedia di Milano Marittima è quella più dolorosa. Magdalena Kaiser, 4 anni, è morta poco dopo le 14 di sabato 18 luglio, annegata nella piscina dell’Hotel Continental, la nota frazione di Cervia, sulla Riviera romagnola. Su come sia potuto accadere sta indagando la Procura di Cervia, che coordina i carabinieri della compagnia di Ravenna dopo l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo. La piccola era in vacanza con i genitori e le due sorelle maggiori, la famiglia sarebbe dovuta ripartire alla fine del fine settimana, nella serata di domenica 19 luglio, al termine dell’ennesima vacanza in Riviera di una famiglia habitué della zona, come tante dall’Italia e dall’estero. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bambina annegata in piscina a Milano Marittima, la dinamica della morte ripresa dalle telecamere: «In acqua per 7-8 minuti». Le verifiche sui cancelli che dovevano essere chiusi

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Bimba annegata in piscina, cosa è successo:il papà salito in stanza, il bagnino che non c'era

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Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, la tragedia ripresa in parte dalle telecamere | "È rimasta in acqua per 7-8 minuti"Una bambina di 4 anni austriaca è morta annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima.

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Temi più discussi: Bimba di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima; Tragedia a Milano Marittima: bimba di 4 anni annega nella piscina dell'hotel; Dramma a Milano Marittima: un'altra bambina muore in piscina; Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima: secondo caso in due giorni.

Ancora una vittima in acqua: a Milano Marittima (RA), una bambina di 4 anni è annegata nella piscina di un hotel. Secondo una prima ricostruzione, nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio, i cancelli dell'impianto erano aperti Foto A x.com

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