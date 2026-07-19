Baldinini operazione rilancio | Puntiamo a nuovi mercati
Baldinini, marchio storico del distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli, ha annunciato una strategia di rilancio con l’obiettivo di espandersi in nuovi mercati. La società ha comunicato di voler puntare a consolidare la propria presenza internazionale e a sviluppare nuove opportunità commerciali. La decisione arriva in un momento di rinnovamento per l’azienda, che intende rafforzare la propria rete di distribuzione e ampliare la gamma di prodotti offerti.
Baldinini, uno dei marchi storici del distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, apre una nuova fase della propria storia. Fondata nel 1910 a San Mauro Pascoli, Baldinini è un’azienda italiana attiva nella produzione e distribuzione di calzature e accessori di fascia premium. Il rilancio del marchio coinvolge identità di marca, strategia commerciale, organizzazione aziendale e sviluppo prodotto, già anticipati con la presentazione della collezione Spring Summer 2027 all’ultima edizione di Pitti Uomo. L’operazione, realizzata in continuità diretta, è stata possibile grazie all’ingresso di un nuovo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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