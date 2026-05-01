Fedriga | meno voli? Puntiamo sul turismo di prossimità e nuovi flussi

Il presidente della regione ha annunciato che, a causa di una riduzione del numero di voli, si punterà maggiormente sul turismo di prossimità. Dopo il record di 11 milioni di presenze registrato a Grado, l’obiettivo è rafforzare le attività locali e attrarre visitatori provenienti dalle aree limitrofe. La strategia mira a sviluppare nuovi flussi turistici senza affidarsi esclusivamente ai collegamenti aerei.

? Cosa sapere Fedriga punta sul turismo di prossimità a Grado dopo il record di 11 milioni di presenze.. PromoTurismoFvg attiva campagne per intercettare nuovi flussi dai paesi confinanti al confine regionale.. A Grado, durante l’apertura della stagione turistica, Fedriga ha delineato una strategia regionale capace di trasformare la possibile riduzione dei collegamenti aerei in un’opportunità per rilanciare il turismo di prossimità verso i paesi confinanti. Il presidente del Friuli Venezia Giulia ha sottolineato l’importanza di prepararsi ai mutamenti del contesto internazionale, ipotizzando che una contrazione dei voli possa favorire invece i flussi provenienti dalle aree limitrofe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fedriga: meno voli? Puntiamo sul turismo di prossimità e nuovi flussi Notizie correlate Banca popolare di Cortona: "Puntiamo sulla prossimità""ANDARE in direzione ostinata e contraria", come cantava De André e fare come il calabrone: volare anche quando sembra impossibile farlo. Emergenza voli, crisi senza precedenti. I voli azzerati, le perdite miliardarie, l’impatto sul turismo italianoRoma, 4 febbraio 2026 – La terza guerra del Golfo sta scatenando una crisi senza precedenti nel settore aereo e turistico.