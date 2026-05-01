Il presidente Busi | Puntiamo ad aprire nuovi mercati

Il presidente del Consorzio Vino Chianti ha annunciato l’intenzione di espandersi in nuovi mercati. Alla fiera Vinitaly, lo stand del consorzio ha ospitato oltre 1.500 degustazioni presso la ‘Casa del Chianti’, coinvolgendo trenta aziende del settore. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e promozione per le aziende del territorio, che hanno presentato le proprie produzioni a visitatori e operatori del settore.

Oltre 1.500 degustazioni alla ’Casa del Chianti’, lo spazio del Consorzio Vino Chianti giunto a Vinitaly con 30 aziende. Accanto, il Consorzio Chianti Colli Senesi, con un banco istituzionale dedicato alla propria sottozona. "Vinitaly – afferma il presidente Giovanni Busi – si è confermato un momento centrale di incontro e confronto per il settore, un’occasione utile per capire come stanno evolvendo i consumi e quali strategie adottare per il futuro del Chianti. Siamo in una fase in cui il mercato è più lento e meno dinamico, ma la presenza di operatori e importatori qui a Verona è significativa e questo è un segnale positivo per le nostre aziende".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il presidente Busi: "Puntiamo ad aprire nuovi mercati" Notizie correlate Henoto guarda al mondo: "India, Vietnam e Africa. Puntiamo a nuovi mercati con offerte di alto livello"Presidente Giovanni Giuliani, volendo tracciare un bilancio dell’attività di Henoto per il 2025, quali parole chiave utilizzerebbe? "Abbiamo appena... Promuovere le biblioteche scolastiche, la ‘Dante Alighieri’ si prepara ad aprire nuovi spazi dedicati alla letturaSpazi liberi, aperti, senza percorsi obbligati: sono le biblioteche scolastiche, definite “spazi lisci” secondo la visione filosofica di Gilles...