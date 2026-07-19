Il concerto di Bad Bunny all'Ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto dopo circa 30 minuti a causa di un nubifragio. Dopo aver eseguito sei o sette brani, gli organizzatori hanno comunicato ai circa 80.000 spettatori tramite altoparlanti la sospensione dello spettacolo. La pioggia intensa ha causato il caos tra il pubblico, portando alla fine anticipata dell’evento.

Interrotta dopo circa mezz'ora la seconda data del tour di Bad Bunny all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, a causa del matempo. Dopo sei-sette canzoni, gli organizzatori hanno deciso di sospendere lo show comunicandolo ai circa 80mila presenti tramite gli altoparlanti. I fan di Bad Bunny che ieri sera erano all'Ippodromo Snai La Maura di Milano saranno rimborsati integralmente, fa sapere Live Nation, dopo che la seconda data milanese del tour dell'artista portoricano è stato interrotto a causa di violento temporale con grandine che si è abbattutto sulla città mentre era in corso lo spettacolo. "A causa delle condizioni meteorologiche... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bad Bunny, nubifragio crea il caos: concerto interrotto dopo mezz'ora

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